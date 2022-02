Belgische consulaire teams aanwezig aan grensposten met Oekraïne

Buitenlandse Zaken heeft consulaire teams gestuurd naar verschillende grensposten met Oekraïne, om de Belgen die het land willen ontvluchten in de mate van het mogelijke consulaire bijstand te verlenen. Dat staat op de website van FOD, die de Belgen in Oekraïne blijft oproepen om een veilige plaats te zoeken.

Aan de grensposten van Medyka in Polen, Košice in Slovakije en Suceava in Roemenië zijn momenteel Belgische consulaire teams aanwezig. In Moldavië verblijft de ereconsul in de hoofdstad Chisinau. Wie in de buurlanden arriveert, kan ook contact opnemen met de Belgische ambassade in het betrokken land of met het callcenter van Buitenlandse Zaken (02 501 4000).

Buitenlandse Zaken blijft de Belgen in Oekraïne oproepen om een veilige plaats te zoeken. “Als u zich momenteel op een veilige plaats bevindt met voldoende levensmiddelen, blijf dan binnen en weg van de vensters. Indien u niet langer kan blijven op de plaats waar u zich nu bevindt, is het aangeraden om een veilige plaats te zoeken in uw directe omgeving”, klinkt het.

Als dat niet mogelijk is raadt de FOD aan het land te verlaten “indien u zelf inschat dat dat veilig kan gebeuren”. “Bereid u erop voor dat uw reis zeer lang zal duren: denk eraan om voldoende water, voedsel, brandstof, dekens en warme kledij mee te nemen”, klinkt het. “Geen enkele verplaatsing is mogelijk tijdens een avondklok.”

De FOD benadrukt ook dat rekening gehouden moet worden met het feit dat dienstplichtige mannen (18 tot 60 jaar) met de Oekraïense (dubbele) nationaliteit mogelijk geen toestemming krijgen van de autoriteiten om het land te verlaten.

Wie in Oekraïne is wordt aanbevolen zich te registreren op Travellers Online, en om contact op te nemen met de Belgische ambassade in Kiev, en zich goed te informeren over de situatie in het land.