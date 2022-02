Agressieve veertiger verschanst zich urenlang in appartement, speciale eenheden vallen binnen

Een 44-jarige man uit Tessenderlo heeft zich in de nacht van zondag op maandag urenlang verschanst in een appartement. Na ruim zes uur vielen de speciale eenheden binnen en konden ze de man arresteren. “Ze voerden hem geblinddoekt weg”, zegt een buurvrouw.

Rond 23.30 uur kreeg de politie Beringen/Ham/Tessenderlo zondagavond een melding binnen uit de Stationsstraat in Tessenderlo. Twee mannen waren ruzie aan het maken in een appartement en op straat. Toen de ploeg ter plaatse kwam, zagen ze dat het appartement volledig kort en klein geslagen was door een 44-jarige man uit Tessenderlo. De man was gekend bij de politie.

De agenten wilden de Looienaar arresteren, maar die trok zich terug en verschanste zich in het appartement. Aangezien de man agressief was en de politie aanwijzingen had dat hij een vuurwapen bij zich had, werd er contact opgenomen met de speciale eenheden van de federale politie. De Stationsstraat werd uit veiligheidsoverwegingen afgesloten vanaf het kruispunt met de Heilig Hartlaan tot het kruispunt met de Spoorwegstraat.

Rond 5.45 uur vielen de speciale eenheden het appartement binnen en konden ze de veertiger arresteren. Er werd geen wapen gevonden en er raakte niemand gewond. Het dossier wordt verder opgevolgd door de Sectie M, het lik-op-stukbeleid van het parket Limburg.

Geblinddoekt

Een buurvrouw werd rond 3.30 uur gewekt door rumoer. Ze woont één jaar in de Stationsstraat. “Ik ken de bewoner niet die maandag meegenomen werd door de politie. Vorige week donderdag stond er wel nog een man op zijn deur te bonken en is hij daarna in zijn auto gaan zitten.”

“Maandagochtend zag ik de speciale eenheden opeens opduiken in onze straat. Eerst zag ik een groepje van drie man, dan twee, dan nog eentje en dan opeens een tiental mannen met zware geweren, een hond en een stormram om de deur in te beuken. Even later zag ik dat ze de man geblinddoekt hebben weggevoerd. Tot 7 uur ’s morgens bleef de straat afgesloten. Ik ben erg moe, want ik ben lang opgebleven. Dit zie je dan ook niet elke dag. Op tv gebeurt het wel eens, of in Brussel. Maar in je eigen straat...” klu/siol