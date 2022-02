Gascentrale van Manage krijgt vergunning onder voorwaarden

De gascentrale die Eneco wil bouwen in Manage krijgt een omgevingsvergunning onder een aantal voorwaarden. De centrale had al groen licht gekregen en omdat de bevoegde ministers het niet eens raakten over de beroepen tegen het project, wordt de oorspronkelijke beslissing aangehouden.

De centrale in Manage zou goed zijn voor een elektriciteitsproductie van 870 MW. Ze maakt deel uit van de plannen om het wegvallen van de kerncentrales na 2025 op te vangen - een definitieve beslissing valt daarover op 18 maart.

Zoals bekend vond enkele maanden geleden een zogenaamde CRM-veiling plaats voor projecten die mee de bevoorradingszekerheid moesten verzekeren en die daarvoor dus subsidies zouden krijgen. De gascentrales van Vilvoorde en Les Awirs kwamen daar als winnaars uit. Maar wegens de onzekerheid over hun vergunningen, komen intussen de volgende projecten uit de veiling in beeld, en daar hoort Manage bij.

LEES OOK. Wat te doen als je voorschot voor gas en elektriciteit de pan uit swingt? (+)

Geen beslissing door onenigheid

De vergunning slaat zowel op milieu- als stedenbouwkundige aspecten. Daarom moesten de bevoegde ministers Willy Borsus (MR) en Céline Tellier (Ecolo) zich over de beroepen van omwonenden en van de gemeenten Seneffe en Manage uitspreken. Borsus volgde de klagers, omwille van de omvang van het project in de buurt van woningen, lacunes in de effectenstudie en de nabijheid van geklasseerde sites. Tellier steunt het project dan weer in het kader van de kernuitstap.

Omdat beide ministers het niet eens raakten, was er dus geen beslissing en geldt de oorspronkelijke beslissing van de bevoegde ambtenaren, met andere woorden: een vergunning onder voorwaarden, zegt minister Borsus in een mededeling. “Er zijn uiteenlopende ministeriële standpunten over het dossier, wat de terugkeer naar de beslissing in eerste aanleg verklaart”, luidt het op het kabinet-Tellier.