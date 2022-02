Zandhoven

Uitgerekend bij de start van de Week van de Vrijwilliger wordt de Oxfam Wereldwinkel in het Antwerpse Zandhoven geconfronteerd met wat op een onbegrijpelijke sabotagedaad lijkt. Een aftapkraantje voor water in de kelder werd opengedraaid waardoor de hele (voorraad)kelder onder water liep. De volledige stock is rijp voor het containerpark.