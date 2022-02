Stookoliefonds Promaz vanaf begin april in werking: eigenaars van lekkende stookolietanks krijgen financiële ondersteuning

Eigenaars of gebruikers van een lekkende stookolietank kunnen vanaf 1 april 2022 terecht bij de vzw Promaz. De erkenning van het fonds werd maandag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

VZW Promaz fungeert als erkend stookoliefonds dat eigenaars van lekkende stookolietanks of -leidingen financieel moet ondersteunen en ontzorgen op kosten van de sector. “Na bijna 20 jaar onderhandelen met de stookoliesector kunnen de eigenaars van lekkende stookolietanks eindelijk financieel ondersteund worden bij de sanering van hun gronden. Geen dag te vroeg”, vindt Demir.

Naar schatting telt Vlaanderen tussen 6.000 en 9.500 particuliere lekkende stookolietanks. Na bijna 20 jaar van getouwtrek tussen de stookoliesector en de overheid werd eind vorig jaar de vzw Promaz officieel erkend door de Interregionale Bodemsaneringscommissie (IBC). Het fonds moet vanaf 1 april 2022 volledig operationeel zijn. Vanaf dan staat de sector in voor de sanering van vervuilde gronden door lekkende stookolietanks bij particulieren. Mensen met zo’n tank hebben drie jaar om een aanvraag tot vergoeding in te dienen. Gedupeerden die al een sanering hebben laten uitvoeren en zelf bekostigd kunnen een aanvraag doen tot terugvordering.

Geen extra bijdrage gevraagd

In afwachting van de officiële start in april, kunnen de mensen zich reeds aanmelden op www.promaz.be. Van zodra het fonds operationeel is, neemt Promaz met hen contact op om een dossier te openen.

Voor de financiering kan Promaz eerst terugvallen op een overschot van zo’n 120 miljoen euro in BOFAS, een gelijkaardig fonds dat in het verleden werd opgericht om de verontreiniging door tankstations te saneren. Er wordt op dit moment geen extra financiële bijdrage gevraagd aan de burger bij de aankoop van stookolie, zoals de sector initieel met federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten afsprak. De Interregionale Bodemsaneringscommissie (IBC) vond dat erg voorbarig en wees dat af.