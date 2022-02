Werkloosheid ging er in januari met 14 procent op achteruit

Ruim 317.000 werkzoekende werkloze Belgen kregen in januari een uitkering, een daling met 13,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Zowel bij mannen als vrouwen werd een daling met 13,5 procent opgetekend. In absolute cijfers gaat het om een daling met 49.455 tegenover een jaar eerder, van wie 21.621 vrouwen en 27.834 mannen. Dat blijkt maandag uit de maandcijfers van de RVA.

Het aantal begunstigden van tijdelijke werkloosheid nam vorige maand eveneens af, met 186.601 eenheden of 37,3 procent. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in januari 2022 op 313.212 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 76.035 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

De daling zette zich door in alle leeftijdscategorieën en alle regio’s: in Vlaanderen met 19,2 procent, in Wallonië met 9,8 procent en in Brussel met 9,2 procent. Verder is er een daling te zien bij zowel de volledige werkloosheid van minder dan 1 jaar (-21 procent), als die van 1 tot 2 jaar (-28 procent) en die langer dan 2 jaar (-2 procent).