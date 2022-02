SJOTCAST #28. “Met of zonder pet, dat maakt voor een doelman geen verschil”

Het reguliere seizoen nadert stilaan zijn ontknoping, dus steekt ook Sjotcast een tandje bij. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en voetbalredacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 28 ziet Lars hoe VAR Laforge er niet helemaal bij was, heeft Guillaume het toch wat gehad met de houding van de UEFA en kan Yanko – voorlopig toch – gewoon in het spoor van Brian Priske blijven.