Minister Van der Straeten wil de gasprijzen bevriezen: kan dat zomaar? En betalen we dan niet gewoon meer belastingen?

De Europese ministers van Energie komen maandag samen tijdens een spoedvergadering om de stijgende gasprijzen te bespreken. Op Radio 1 gaf de federale minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) aan dat een plafond voor gasprijzen op tafel ligt. Maar wat houdt dat in? En zal het uiteindelijk de consument ten goede komen of wordt het toch gewoon doorgerekend via de belastingen?