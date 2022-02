Hartverscheurende beelden van 6-jarig meisje dat niet meer gered kan worden: “Laat dit maar aan Poetin zien”

In een oorlog wordt niemand gespaard. Dat getuigen pakkende beelden van een gewond kind. Artsen doen al het mogelijke om het leven van het meisje te redden, maar moeten de strijd staken. De machteloosheid, maar ook de woede is te lezen op hun gezichten. En ze is niet het enige jonge slachtoffertje.

Het meisje en haar papa waren gewond geraakt bij beschietingen in de havenstad Marioepol, waar Oekraïners een Russische opmars proberen af ​​te weren. Het internationaal persagentschap Associated Press stond erbij en keek ernaar hoe een ambulance in het plaatselijke ziekenhuis arriveerde. Terwijl de radeloze mama van het kind er stond op te kijken, deden artsen en verpleegkundigen al het mogelijk om het leven van het meisje te redden. Van de ambulance ging het in sneltempo naar een operatiekamer. (Lees verder onder de foto’s)

© AP

© AP

“Wie ze was, weten we niet. Maar ze zag er bleek uit toen ze werd binnengebracht. Haar bruine haren waren naar achteren getrokken met een elastiekje. Haar pyjamabroek was versierd met eenhoorns en zat vol bloed”, getuigde de cameraman.

Een arts gaf haar een spuit. Een collega probeerde haar te reanimeren met een defibrillator. Een verpleegster, zelf mama van een jong kind, huilde. Een arts in blauw operatiepak keek recht in de camera van de videojournalist van Associated Press die naar binnen was gelaten. “Laat dit maar aan Poetin zien”, riep hij boos.

LEES OOK. Al driemaal gooiden de Russen bijna hun atoombommen op de wereld: hoe we elke keer maar nét ontsnapten

Daarop liet de dokter zachtjes zijn hand over het gezicht van het meisje glijden om haar ogen te sluiten. Ze had het niet gehaald. Een verpleegster legde haar felgekleurde jas, waarop bloed zat, over haar gezicht. Oorlog op zijn rauwst.

Over de toestand van de vader van het kind is niets bekend.

Doodgeschoten in auto

Het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid zei zondag dat 352 burgers, waaronder 14 kinderen, waren gedood sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. (Lees verder onder de foto)

Polina stierf toen de auto van haar ouders werd beschoten. — © rr

Onder hen ook Polina, die negen of tien jaar oud was, en samen met haar ouders werd doodgeschoten door een Russische sabotage- en verkenningsgroep die het vuur op hun auto opende, zei de interim-burgemeester van de stad Volodymyr Bondarenko. (Lees verder onder de foto)

© REUTERS

Polina’s broer wordt nog altijd behandeld in het Okhmatdyt-kinderziekenhuis, haar zus ligt op de afdeling intensieve zorg. Elders werd de zevenjarige Alisa Hlans gedood bij een aanval op een kleuterschool in de stad Okhtyrka - ongeveer een uur rijden van de noordoostelijke Oekraïense grens.

LEES OOK. Wereld kijkt verbaasd toe: hoe Oekraïne al lang een uitgekiend plan klaar had voor een mogelijke invasie