Tinder Swindler vraagt 20.000 dollar voor bezoekje aan club

Simon Leviev staat als onderwerp van docu The Tinder Swindler flink in de spotlight en dat melkt hij zoveel mogelijk uit. TMZ weet te melden dat clubs hem graag willen boeken voor een promobezoekje, maar dat de eisen van Leviev niet mals zijn.

Nachtclubs uit onder meer Philadelphia, Boston, Duitsland en Mexico zouden bij Leviev hebben aangeklopt voor een ’appearance’, zoals het heet als een ster wordt betaald om een gelegenheid te bezoeken, en zouden te horen hebben gekregen dat daar 20.000 dollar, bijna 18.000 euro, tegenover moet staan, plus een privéjet naar de club toe, een suite in een vijfsterrenhotel, twee beveiligers, een auto met chauffeur en een gereserveerde tafel inclusief onbeperkt drank tijdens zijn bezoek.

In The Tinder Swindler verklaren drie slachtoffers, onder wie een Nederlandse, dat Leviev via datingapp Tinder verschillende vrouwen voor tonnen zou hebben opgelicht. Hij liet ze geloven dat hij schatrijk was en een zoon van een diamantmagnaat. In de documentaire is te zien dat hij verschillende vrouwen inpalmde en daarna verklaarde dat hij in gevaar verkeerde en geld nodig had. De slachtoffers gaven hem contant geld of hun creditcards.

Leviev heeft in de afgelopen tien jaar twee keer vastgezeten, een keer voor fraude en oplichting en een keer voor het vervalsen van een paspoort. Er lopen momenteel fraudezaken tegen hem in onder meer Noorwegen en Zweden. In een interview ontkende hij onlangs dat hij een oplichter is.

