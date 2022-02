Ook Telenet en BASE laten klanten gratis bellen en sms’en van en naar Oekraïne

“De situatie in Oekraïne heeft iedereen diep geraakt. Om ervoor te zorgen dat mensen in de getroffen gebieden meer dan ooit verbonden blijven met hun familie en vrienden in België, maken we vanaf 1 maart bellen en sms’en van en naar Oekraïne gratis voor al onze Telenet- en BASE-klanten”, zegt Telenet-woordvoerder Stefan Coenjaerts. De maatregel geldt zowel voor residentiële als business-klanten, en voor BASE geldt ze zowel voor klanten met een herlaadkaart als voor klanten met een abonnement.

Bellen vanuit België naar Oekraïne met de mobiele en vaste telefoon is gratis, net als bellen vanuit Oekraïne naar andere nummers in Oekraïne en naar alle EU-landen met mobiele en vaste telefoon. En ook sms’en vanuit België naar Oekraïne en vanuit Oekraïne naar België is gratis.

“Die maatregelen gelden al zeker tot eind maart. We blijven de situatie op de voet volgen”, klinkt het nog.