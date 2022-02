Geen schorsing: Hans Vanaken vrijuit voor slag aan Michael Frey

De neutrale fan vond nochtans dat de middenvelder van Club rood had kunnen krijgen voor die actie en ook binnen het bondsparket hadden ze een sanctie verwacht, maar reglementair is nu niks meer mogelijk. De Reviewcommissie, die toeliet om spelers op basis van de tv-beelden te bestraffen, wordt al even niet meer gebruikt in 1A omdat er een videoref is. Maar VAR Nicolas Laforge vond klaarblijkelijk niet dat Vanaken rood verdiende, aangezien hij ref Lawrence Visser niet aanmaande om de beelden te bekijken. Dus is het ‘case closed’.