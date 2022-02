Dit jonge geweld in de Antwerpse dierentuin en Zoo Planckendael biedt een overdosis aan schattigheid

In de Antwerpse Zoo is dezer dagen heel wat jong geweld te zien. Bij de tapirs en de uilkopmeerkatten zijn niet zo lang geleden baby’s geboren, maar ook de peuterafdeling bij de gorilla’s en de leeuwen zorgt voor een welkome dosis schattigheid. In Zoo Planckendael is eveneens veel jong geweld te spotten, met onder andere een baby bij de bonobo’s.

Uilkopmeerkatten

De jongste aanwinst is te vinden in het kleinapengebouw van de Antwerpse Zoo. Bij de uilkopmeerkatten is op 2 februari een ieniemieniebabyaapje geboren. Papa Kibo en mama Jimmel zijn de ouders.

Uilenkopmeerkat Jimmel met haar kleintje op de buik. — © ZOO Antwerpen/Jonas Verhulst

Of het ukje een jongen of een meisje is, hebben de verzorgers nog niet kunnen vaststellen. Wel is al duidelijk dat de naam van het jong dit jaar met een ‘X’ moet beginnen. Wie goed kijkt, kan geregeld een glimp opvangen van de pluizige baby. Grote broer Vince is in elk geval heel nieuwsgierig naar het kleintje en durft het al wel eens aan de staart te trekken.

Tapirs

Tapir Willy is geboren in december 2021 en mag vanaf nu ook met zijn mama Nakal naar buiten. Het kleine kereltje begint intussen stilaan zijn strepen wat te verliezen en zal binnenkort zijn bruin-witte schutkleuren ruilen voor grijs, zoals bij zijn mama en papa. Jonge Maleisische tapirs gebruiken hun camouflagekleuren om onder het struikgewas bijna onzichtbaar te blijven liggen, terwijl de vacht van de grotere dieren aansluit bij de kleuren van de rotsen.

Babytapir Willy met mama Nakal. — © ZOO Antwerpen/Jonas Verhulst

Leeuwen

Ook leeuwenwelp Whisker ondergaat stilaan een gedaanteverandering. Zijn manen zien er intussen pluizig stoer uit. Net zoals Waka en Winta is Whisker geboren in september 2021. Ze ravotten vol overgave met elkaar en met de drie volwassen leeuwen in het perk. Tot voor kort werden ze nog wat gescheiden gehouden van hun papa Nestor, omdat mannelijke leeuwen agressief durven te reageren op jonge soortgenoten. Omdat het voor papa Nestor de eerste keer was dat hij in contact kwam met jongen, hebben de verzorgers wat langer gewacht om de dieren allemaal samen te zetten. Het was even wennen met drie kleintjes die achter hem holden, maar dat duurde niet lang. Intussen is duidelijk geworden dat Nestor zijn kroost zonder problemen aanvaardt. Ze mogen nu samen in het panoramaperk.

Leeuwendrieling Whisker, Waka en Winta. — © ZOO Antwerpen/Jonas Verhulst

Gorilla’s

Nog meer ohs en ahs horen we bij het Antwerpse gorillaperk. De twee zusjes Thandie (3) en Vizazi (1) ravotten samen dat het een lieve lust is. Ze doen gek tegenover elkaar, maar durven ook de volwassen gorilla’s al wel eens in de haren kruipen en verleiden tot een spelletje.

Gorillapeuters Thandi en Vizazi. — © ZOO Antwerpen/Jonas Verhulst

Leeuwen

In Planckendael vertedert een jong Aziatisch leeuwenwelpje de bezoekers. Wishu is de zoon van Lorena en Jari. Ook grootmoeder Kolya woont bij hen in Planckendael. Mama Lorena speelt en ravot veel met Wishu. Ze spelen verstoppertje, sluipen naar elkaar toe en vallen dan speels aan. Bijten in mama’s staart en springen op haar rug zijn de favoriete manieren om haar aandacht te trekken.

Wishu speelt dolgraag met de staart van mama Lorena. — © ZOO Planckendael/Jonas Verhulst

Stekelvarkens

Bij de stekelvarkens is het jong dat op 24 december geboren werd, intussen al aardig opgeschoten. De dieren groeien zo snel dat je het na enkele maanden al bijna even groot is als zijn ouders. Hoewel in Planckendael al sinds jaar en dag stekelvarkens wonen, zijn er de afgelopen 25 jaar nooit jongen geboren. Er was nooit een match qua ouderpaar. Tot in 2021. Stekeltje zag de nieuwe man Loki duidelijk wel zitten en beviel op 2 februari van een tweeling, op 7 juni deed ze dat nog eens over en eind december zette ze al haar vijfde jong op de wereld.

Bonobo’s

Een andere schattigaard is te vinden bij de bonobo’s. Daar is Xolani geboren op nieuwjaarsdag en intussen slingert het twee maanden oude aapje op de buik van mama Busira door het perk. De jongste telg is een meisje en stelt het goed. Ze kijkt alert uit haar oogjes. Het is voor bezoekers soms wel even zoeken, want de bonobogroep van Planckendael bestaat uit 21 dieren. Maar wie goed kijkt, vindt Busira en haar baby wel.

Xolani bij mama Busira. — © ZOO Planckendael/Jonas Verhulst