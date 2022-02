Waregemse Oleksandr met Oekraïense roots gaat vechten voor zijn vaderland: “Bereid mezelf op te offeren”

Hij woont al twintig jaar in België, maar Oleksandr (24) voelt zich naar eigen zeggen nog altijd een echte Oekraïener. “Wat er ginder nu gebeurt is afschuwelijk”, vertelt hij. Daarom is hij zich maandag vrijwillig gaan aanmelden bij de ambassade van Oekraïne in Brussel om te gaan vechten voor zijn vaderland. “Het is mijn plicht om te gaan strijden”, klinkt het.