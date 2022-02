Europees Parlement wil kandidaat-lidmaatschap voor Oekraïne

Het Europees Parlement lanceert een oproep om te werken aan het verlenen van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne. Dat staat in een ontwerpresolutie waarover dinsdag in het halfrond wordt gestemd.

Het Europees Parlement vraagt “de Europese instellingen om te werken aan het verlenen van de status van kandidaat-lidmaatschap aan Oekraïne”, zo staat in de tekst die door alle fracties met uitzondering van de uiterst rechtse ID is ondertekend. De resolutie stelt wel dat de behandeling volgens de geijkte procedure van artikel 49 van het Europese verdrag en “op basis van verdienste” moet verlopen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski lanceerde maandag een oproep om zijn land versneld toe te laten tot de Europese Unie “via een nieuwe speciale procedure”. “We hebben dat verdiend”, stelde de president. Later op de dag ondertekende Zelenski een officieel verzoek aan de EU en liet van de ondertekening foto’s publiceren op sociale media.

Het zijn de lidstaten die met unanimiteit moeten instemmen over een verzoek van een land om tot de EU toe te treden. Dat gebeurt na een advies van de Commissie en na goedkeuring van het Europees Parlement, dat zich uitspreekt bij meerderheid van zijn leden.

Het Europees Parlement houdt dinsdag om 12.30 uur een buitengewone plenaire zitting over de oorlog in Oekraïne. Het resultaat van de stemming over de ontwerpresolutie is aangekondigd voor 16.45 uur.