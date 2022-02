Regering zoekt burgers om Oekraïners op te vangen met campagne #plekvrij

Volgens de Verenigde Naties zijn nu al meer dan 500.000 Oekraïners hun land ontvlucht. De Europese Unie houdt er rekening mee dat tot zelfs zeven miljoen mensen op de vlucht kunnen gaan, als de oorlog aansleept. Hoeveel van hen naar België zullen komen, is voorlopig koffiedik kijken. Zondag beslisten de Europese Ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie alvast dat Oekraïense vluchtelingen op een automatisch beschermingsstatuut zullen kunnen rekenen, en niet de asielprocedure moeten doorlopen. Zodra zij in België zijn aangekomen, zouden ze tot drie jaar verblijfsrecht krijgen.

Voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen kijkt de federale regering in eerste instantie naar de Belgische gezinnen – met de campagne #PlekVrij. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) bekendgemaakt. Hij haakt daarmee in op de vele spontane solidariteit en aanbiedingen door gezinnen, die de voorbije dagen onder meer via de sociale media opdoken.

Niemand onberoerd

De federale overheid zal een onthaalcentrum inrichten in het voormalige Jules Bordet-ziekenhuis in Brussel. Daar zullen Oekraïners geregistreerd worden, hun aanvraag tot bescherming kunnen doen en eerste onderdak krijgen. Vandaaruit worden ze vervolgens naar de lokale besturen doorgestuurd. Die staan samen met het Nationaal Crisiscentrum in voor de coördinatie van de huisvesting bij gezinnen, die zich bij hun gemeente kunnen aanmelden om onderdak te bieden aan vluchtende Oekraïners.

“De mails en berichten die binnenkomen van de bevolking zijn enorm”, zegt Mahdi. “Iedereen wil helpen. Deze oorlog laat niemand onberoerd. Heb je plek vrij en ben je bereid om mensen op te vangen? Meld dit dan zeker bij je gemeente.”

