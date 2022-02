UEFA schuift Russische sponsor Gazprom aan de kant

De Europese Voetbalconfederatie UEFA heeft het sponsorcontract met het Russische gasbedrijf Gazprom stopgezet, zo maakte UEFA maandag bekend in een persmededeling. Even later raakte ook bekend dat de UEFA en de FIFA Russische teams uitsluiten van alle internationale competities.

“De beslissing gaat met onmiddellijke ingang in en betreft alle bestaande engagementen, in de Champions League, bij de interlands voor nationale teams en EURO 2024”, zo klinkt het in een korte mededeling.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het was al wel langer duidelijk dat de deal met Gazprom op springen stond, na de invasie van Rusland in buurland Oekraïne. Andere sportfederaties schoven de gasgigant eerder al aan de kant en de finale van de Champions League werd al verplaatst van Sint-Petersburg naar de Franse hoofdstad Parijs. De tsarenstad in het noorden van Rusland is zowat de uitvalsbasis van Gazprom en het plaatselijke Zenit speelt er dan ook in de Gazprom Arena. Eerder op de dag knipte de Duitse voormalige topclub Schalke 04 reeds de jarenlange banden met het deels door de Russische staat gecontroleerde bedrijf door.

De samenwerking tussen UEFA en Gazprom liep reeds sinds 2012 en het einde ervan betekent evenwel een financiële aderlating voor de Europese Voetbalconfederatie. Het sponsorcontract werd geschat op zo’n 40 miljoen euro per jaar.

LEES OOK.Officieel: FIFA sluit Rusland uit van WK voetbal in Qatar