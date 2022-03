Vanaf vandaag laat de zorginspectie iedereen meelezen in haar verslagen van de rusthuizen. Het Nieuwsblad kon de eerste 150 verslagen al inkijken. Daarin is te zien hoe bijna elk rusthuis tekortschiet op het vlak van medicatie. En wanneer het over fixatie gaat, is er meer betrokkenheid en overleg met de familie nodig. “Dat is misschien te vaak een automatisme.”