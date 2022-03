Onze winkelkar kost 3,4 procent meer dan vorig jaar

Onze winkelkar kost nu al gemiddeld 3,4 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit recent onderzoek van Test Aankoop, dat de prijzen van zo’n 3.000 producten in ons land monitort. Eerst het goede nieuws: verzorgingsproducten zoals tandpasta en douchegel zijn afgelopen jaar wel wat goedkoper geworden. Keukenpapier, toiletpapier en zakdoekjes zijn dan weer liefst zeven procent duurder geworden. Van frituurolie, spaghetti en capellini steeg de prijs met een kwart. En zuivelproducten werden gemiddeld zo’n vijf procent duurder. Daar zit de grootste stijging bij boter, die dertien procent duurder werd. Groenten gingen vijf procent omhoog en vlees werd ‘maar’ drie procent duurder.

Test Aankoop vreest dat de prijsstijgingen nog een tijd zullen aanhouden. “Ook bedrijven voelen de stijgende energieprijzen, maar het effect daarvan op de prijs in de winkelrekken zullen we pas later voelen.”(nba)