Leeds United haalt Jesse Marsch als opvolger Marcelo Bielsa, RedBull-coach moet degradatie voorkomen

Jesse Marsch is de opvolger van Marcelo Bielsa bij Leeds United. De 48-jarige Amerikaan moet Leeds in de Premier League weten te houden. Hij tekende maandag een contract tot medio 2025 in Engeland.

Sinds begin december 2021 was Jesse Marsch werkloos. Hij werd ontslagen na tegenvallende resultaten met RB Leipzig, dit seizoen tegenstander van Club Brugge in de groepsfase van de Champions League.

Marsch is een echte RedBull-coach die bekendstaat om zijn spelsysteem met hoge pressing. Voor zijn periode bij Leipzig was hij trainer van zusterclub RB Salzburg (2019-2021) en daarvoor was hij een hele poos trainer van de New York RedBulls (2015-2018) in de MLS.

Leeds staat op dit moment pas zestiende in de Premier League, twee punten boven een degradatieplaats. Everton en Burnley, de twee ploegen die net onder Leeds staan, hebben wel elk twee wedstrijden minder gespeeld. Het kan dus nog heel gevaarlijk worden voor Leeds dit seizoen.

De Argentijnse coach Marcelo Bielsa werd zondag ontslagen na de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken. Leeds verloor dit weekend met 0-4 van Tottenham en had enkele dagen eerder met 6-0 verloren van Liverpool. Pijnlijke cijfers. De laatste overwinning dateert al van 16 januari.