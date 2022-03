Niets meer dan een post op sociale media: “Oekraïense spelers in België praten niet uit schrik”

Met vijf zijn ze, de Oekraïners in de Jupiler Pro League. Eduard Sobol (Club Brugge), Roman Bezus (AA Gent), Bogdan Mykhaylichenko (Anderlecht), Marian Svhed (KV Mechelen) en de minder bekende Mykola Kukharevych (OHL). Geen van hen durft, wil of kan voorlopig praten over wat er in Oekraïne gebeurt.

“Mentaal hebben ze het niet makkelijk”, zijn hun clubs het unaniem eens. De Oekraïense spelers uit onze competitie zijn serieus aangedaan van wat zich momenteel in hun thuisland afspeelt. De gedachten van Sobol, Bezus, Mykhaylichenko, Shved en Kukharevych zijn momenteel niet bij het voetbal, wel bij hun familie in Oekraïne. De afgelopen dagen bekeken ze filmpjes van de oorlog op zoek naar extra informatie. Sommigen postten een boodschap op sociale media, maar meer willen ze er voorlopig niet over kwijt.

“Uit schrik voor wat er dan met hun familie in Oekraïne gebeurt”, klinkt het bij verschillende clubs. “Voetbal en politieke thema’s liggen bovendien nu eenmaal gevoelig.” Begrijpelijk natuurlijk. Dat Roman Yaremchuk (ex-AA Gent, nu Benfica) een straf van UEFA riskeert nadat hij een shirt met een drietand, een belangrijk symbool in het wapen van Oekraïne, toonde in de Europese wedstrijd tegen Ajax helpt ook niet echt. Gelukkig kregen de Oekraïners afgelopen weekend wel steun van ploegmaats en fans. Zo kreeg Sobol een staande ovatie en een geel-blauw gekleurd Jan Breydelstadion tijdens zijn invalbeurt tegen Antwerp. Ook in Mechelen staken de fans Shved een hart onder de riem. De spelers van AA Gent kwamen dan weer in geel en blauw, de kleuren van Oekraïne, het veld op tegen Standard, terwijl die van OHL een t-shirt droegen met het opschrift “For Mykola, for Ukraine, for peace”.

© BELGA

Bij sommigen liepen de emoties hoog op. Bezus bijvoorbeeld, die stond na de wedstrijd van zondag tegen Standard in tranen op het veld, met een Oekraïense vlag rond zijn nek. De middenvelder van Gent passeerde daarna in de mixed zone, maar wilde niets zeggen. Ploegmaat Tissoudali droeg de zege wel aan hem op. Chapeau voor de spelers in kwestie, dat ze ondanks de vreselijke situatie in thuisland toch proberen hun job uit te oefenen.(vva)