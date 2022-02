Ouders van vermiste Natacha (28) keren met veel vragen terug uit Peru

De ouders van Natacha de Crombrugge, de Belgische die meer dan een maand vermist is in Peru, keren terug naar ons land. Zonder nieuws over hun dochter. Het onderzoek en vooral de zoektocht gaan intussen door.

De Peruaanse politie bevestigt aan de plaatselijke krant La República dat de ouders terug naar België komen. Ze hebben een tweetal weken van dichtbij de zoektocht naar hun dochter gevolgd en hadden ter plaatse ook ontmoetingen met de drie Belgische speurders die naar ginder trokken.

De politiechef van de regio Arequipa, Miguel Cayetano, zegt nu dat Eric en Sabine de Crombrugghe vertrekken maar dat het onderzoek niet stopt.

Op de ochtend van 24 januari, de dag van haar verdwijning, had Natacha de Crombrugghe een rugzak in haar hotelkamer achtergelaten. Ze zou een trektocht maken door de Colca Canyon. Nadien heeft niemand haar nog gezien of gehoord.

Reddingteams hebben de regio uitgekamd, maar zonder resultaat. Het hoofd van de redders, een man die in het verleden al meerdere vermisten heeft weten terug te vinden, zegt dat hij er van overtuigd is dat het meisje in het water is gesukkeld.

