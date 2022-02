En toen was resultaten boeken bij de beloften plots wél cruciaal: Anderlecht wint bij U21 met kleinste verschil van Club Brugge

Niet het resultaat is van tel, wel de persoonlijke ontwikkelingslijnen van de spelers. Dat is jarenlang het discours geweest bij beloftenwedstrijden, van Anderlecht, maar ook van andere ploegen. Dit jaar ligt dat toch allemaal wat anders, omdat de eerste vier uit de U21-reeks volgend jaar in 1B mogen aantreden. En dus werd ook RSCA tegen Club Brugge een resultaatgerichte, gesloten pot voetbal waarin Anderlecht het uiteindelijk met het kleinste verschil haalde na een strafschop.

Steun genoeg voor de paars-witte beloften, die op enkele honderden toeschouwers konden rekenen. Bij de toeschouwers ook de halve A-ploeg met onder meer Hoedt, Gomez, Magallan, Murillo, Verschaeren en Kouamé. En natuurlijk Vincent Kompany. Die steun konden de jonge talenten goed gebruiken, want de druk is veel groter dan gewoonlijk dit jaar. Dat de top vier volgend jaar van profvoetbal mag proeven in 1B, zorgt plots voor veel grotere sportieve belangen. Maar dus ook voor de nodige verwachtingen. Anderlecht startte overigens niet alleen met ‘pure’ beloften, maar ook met Bart Verbruggen, Hannes Delcroix, Anouar Ait El Hadj, Killian Sardella en Mario Stroeykens.

De eerste mogelijkheid was voor Club Brugge, dat sterker dan verwacht voor de dag kwam. Denzel De Roeve mikte over. Ook in het vervolg van de eerste helft bleven de bezoekers voor iets meer gevaar zorgen, al bleef dat héél erg binnen de perken. Daniel Perez mikte de beste kans op doelman Bart Verbruggen, nadat Hannes Delcroix – die aan zijn comeback werkt na een knieblessure - een hoge bal slecht had ingeschat.

De enige keer voor de pauze dat Anderlecht iets versierde wat van ver op een kans leek, was toen Anouar El Hadj vanop afstand op doelman Nick Shinton mikte. Het was een kansarme, gesloten eerste helft om snel te vergeten. Bijzonder saai zelfs. De wedstrijd werd uitzonderlijk op kunstgras afgewerkt, maar de techniciens van paars-wit slaagden er in de eerste helt maar niet in om dat in hun voordeel te benutten.

Weg naar 1B ligt open

Na de pauze speelden beide teams ietsje minder vanuit het blok en met ietsje meer drang naar voren, met de nadruk op ietsje. De kansen bleven schaars. Op het uur zette Kristian Arnstad zich goed door, maar op het moment van de waarheid liet hij zich de bal toch ontglippen. Anderlecht was dominanter dan voor de rust. Middenin de tweede helft probeerde Enock Agyei het met een hard schot, dat in het zijnet belandde. Daarna ging de bal op de stip na een stevige Brugse charge. Lucas Stassin – zoon van Stéphane- bleef koel en trapte vanop elf meter in de linkerbenedenhoek.

Club gaf zich na de paars-witte treffer nog niet gewonnen. Bij een hoekschop werd er tien minuten voor tijd nog op de lat gekopt voor de beste Brugse kans van de tweede helft. Aan de overkant trapte Theo Leoni nog naast, maar geen van beide ploegen kwam uiteindelijk nog tot scoren.

Voor de beloften van Anderlecht, die alleen Racing Genk boven zich moeten dulden, ligt de weg naar 1B nu helemaal open. Paars-wit telt dertien punten meer dan nummer vijf AA Gent. Club Brugge moet nog stevig aan de bak de komende weken en heeft als derde slechts vier puntjes meer dan Gent.