Belgische speurders die naar Peru trokken om Natacha (28) te zoeken, keerden zonder resultaat weer naar huis

Een week geleden werd versterking vanuit ons land richting Peru gestuurd om mee te zoeken naar de 28-jarige Natacha die op 23 januari verdween in Peru. Concreet ging het om twee speurders van de Brusselse federale gerechtelijke politie en iemand van de Cel Vermiste Personen. Het contact met de Peruviaanse speurders verliep zeer goed en er werd met vereende krachten naar de vrouw gezocht. Maar zonder enig resultaat.

Er werd afgesproken dat de Belgische ploeg een week ter plaatse zou blijven. Daarom zijn ze maandag teruggekeerd naar ons land. Het is niet uitgesloten dat de speurders opnieuw vertrekken, maar voorlopig volgen ze het onderzoek weer vanuit België. Er wordt sowieso op geregelde tijdstippen overlegd met de Peruviaanse speurders.

36 dagen vermist

Natacha is intussen al 36 dagen vermist. De jonge vrouw kwam op 23 januari aan in het dorpje Cabanaconde waarna ze alleen vertrok voor een trektocht door de Colca-vallei, een diepe en uitgestrekte kloof in het zuiden van Peru. Bij het Belgische gerecht liggen nog steeds alle pistes open. Kwam Natacha kwalijk ten val of werd ze het slachtoffer van een misdrijf? Er wordt momenteel met alles rekening gehouden. Haar ouders zijn nog steeds ter plaatse en blijven hopen dat ze hun dochter levend en wel zullen terugvinden. De zoekactie van de Peruviaanse politie en reddingswerkers gaat onverminderd voort.