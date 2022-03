Een oude bekende maakt reclame voor water. Linda Deplacie stond in 1985 en 2002 al eens model voor een Spa-campagne. En nu, op haar 61ste, laat ze zich nog eens in haar puurste vorm zien. Toch in de dagbladen, want op grotere affiches in stations en aan straten is haar foto boven de tepels bijgesneden. Net als in 1985.