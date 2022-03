Van Jan Jambon mag het CST definitief weg

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) herhaalt dat hij het Covid Safe Ticket liever helemaal kwijt is. Hij reageert daarmee op een interview van coronacommissaris Pedro Facon in De Zondag. Daarin stelt Facon dat hij het “coronacertificaat” – zoals hij het Covid Safe Ticket liever noemt – “niet zou weggooien”. “Het blijft een belangrijk instrument, omdat wie gevaccineerd is een lagere kans heeft om besmet te worden en om het virus door te geven.”

Facon zal het Overlegcomité deze week wel adviseren om naar code geel te gaan. Dat betekent ook dat het CST niet meer zal moeten worden getoond. Maar het zou volgens hem dus in een later stadium, bij een nieuwe opstoot van corona, wel moeten kunnen terugkeren. Jambon zegt dat hij dat liever niet ziet gebeuren. “Maar dat is geen discussie die we nu vrijdag op het Overlegcomité zullen voeren. Dat kan later nog.” (hca)