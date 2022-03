Belgen die in Rusland gestrand waren, keren terug via Istanbul, Doha en Dubai

Belgen die nog in Rusland zijn en terug naar België willen, moeten via alternatieve vluchtroutes terugkeren. Het gaat onder andere over vluchten via Istanbul, Doha en Dubai. Momenteel verblijven er nog een duizendtal Belgen in Rusland, volgens de FOD Buitenlandse Zaken.

Doordat de Europese Unie het luchtruim heeft gesloten voor Russische vliegtuigen, is geen rechtstreeks vliegverkeer mogelijk. Daardoor moest zondag een vliegtuig met veertig Belgen aan boord halverwege terugkeren naar Moskou. Voor een deel van die mensen is een oplossing gezocht via alternatieve vluchtroutes.

“Een deel van de mensen op de vlucht waren personen met de dubbele nationaliteit die terug naar huis zijn gegaan. Anderen hebben de Belgische ambassade gecontacteerd en hebben info gekregen over de reismogelijkheden die ter beschikking zijn”, klinkt het bij minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR). “Ook voor de uitwisselingsstudenten van de Universiteit Gent is een oplossing gevonden. Eén van hen wenste te blijven.”(npa)