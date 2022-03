Ihor (55) vertrekt naar het front in Oekraïne om gewonden te verzorgen: “Dat is normaal. Na Tsjernobyl ben ik ook gaan helpen”

“De dag dat de Russen binnenvielen, ben ik naar mijn diensthoofd gegaan om al mijn vakantie op te nemen.” Resoluut en stoïcijns nam Ihor Vitenko (55) zijn beslissing. Al negen jaar werkt de Oekraïense Belg in het AZ Jan Palfijn in Gent als gespecialiseerd wondverzorger. Dinsdagavond vertrekt hij met een konvooi bestelwagens om gewonden in zijn thuisland Oekraïne te gaan verzorgen. “Ik moet gaan. Punt. Het is mijn plicht om helpen. Elk op onze manier moeten we luid en duidelijk ‘stop’ zeggen aan de Russen.”