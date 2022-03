Twintiger Oleksandr uit Waregem trekt naar Oekraïne om er te vechten: “Er gebeuren afschuwelijke dingen”

Verschillende vrijwilligers hebben zich gisteren op de Oekraïense ambassade in Brussel aangemeld, om mee te gaan vechten voor hun vaderland. Oleksandr (24) uit Waregem was een van hen. Hij woont al twintig jaar in België, maar de twintiger voelt zich naar eigen zeggen nog altijd een echte Oekraïener.

“Ik heb net een contract getekend met het Oekraïense leger”, vertelde hij bij het verlaten van de ambassade aan onze krant. “Ik ga mijn land en mijn volk verdedigen en misschien mezelf opofferen. Ik doe mijn plicht, ook omdat mijn familie daar nog woont, in Odessa. Er gebeuren afschuwelijke en ontoelaatbare dingen.” Oleksandr zegt dat hij drie mannen heeft ontmoet, twee Belgen en een Fransman, die zich ook hebben aangemeld.

Het was gisteren overigens druk aan de ambassade. Mensen kwamen er hulpgoederen doneren, zoals bedden en kleding. (dhs)