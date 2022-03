In Oekraïne merkten ze maandag niet veel van de pas gestarte vredesgesprekken. Terwijl de onderhandelaars elkaar in de ogen keken, werden de beschietingen in Kiev en Charkov alleen maar heviger. De Russen mikten er zelfs op woonwijken. De Oekraïners zetten al hun hoop op een snelle toetreding tot de Europese Unie.