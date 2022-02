Russische Voetbalbond haalt uit na schorsing: “Discriminerende maatregelen”

“Deze beslissing is in strijd met de normen en principes van internationale competitie, evenals met de geest van de sport. Ze heeft een duidelijk discriminerend karakter en schaadt een groot aantal atleten, coaches, medewerkers, en vooral miljoenen Russische en buitenlandse fans, wiens belangen op de eerste plaats beschermd zouden moeten worden. Dergelijke acties zorgen dan ook alleen maar voor verdeeldheid. Tot slot is het ons recht om deze beslissing juridisch aan te vechten in overeenstemming met de internationale sportwetgeving.”

Eerder klonk er al soortgelijke kritiek op het advies van het Internationaal Olympisch Comité IOC aan sportfederaties en organisatoren van evenementen om Russische en Wit-Russische atleten en officials niet te laten deelnemen aan internationale competities. Die beslissing werd door het Russisch Olympisch Comité ROC als onrechtvaardig omschreven, “in strijd met de regels van het IOC en vooral het Olympisch Handvest”.

