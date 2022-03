In een woning in Turnhout werd het lichaam aangetroffen van een 14-jarige jongen. Hij lag er mogelijk al weken dood in zijn bed. Zes mensen, onder wie de vader van de jongen en diens vriendin, werden aangehouden. De bewoners zijn Nederlanders van Surinaamse afkomst en heel gelovig. “Mogelijk hebben ze de zieke jongen daarom geen medicatie toegediend.”