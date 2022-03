Sprankelend was het niet, maar dankzij de levensnoodzakelijke 1-0-zege tegen Seraing kan Zulte Waregem opnieuw wat vrijer ademen. Vooraf werd gesteld dat de manier waarop ondergeschikt was aan het resultaat en dat bleek ook, want Zulte Waregem maakte offensief erg weinig klaar en werd continu in de verdrukking gedrukt. Al zal dat iedereen bij Essevee worst wezen.