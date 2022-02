Defensiespecialist: “Poetin spaart Oekraïense bevolking tot op heden”

Voor Roger Housen is het duidelijk: “De gok van Poetin om een snelle en beslissende overwinning te behalen, is mislukt.” Hij weet waarom dat niet gelukt is ondanks maandenlange voorbereidingen, zei hij in De afspraak. Het is een combinatie van factoren.

“Ten eerste heeft hij het militaire vermogen van het Oekraïense leger onderschat. En ten tweede, hij maakte ook een schromelijke onderschatting van de wil om te vechten door en de cohesie van de Oekraïense bevolking, vooral in steden. Voor mij is dat de beslissende factor. Het element dat de Russen zwaar onderschat hebben.”

Bovendien hebben ze militaire, tactische blunders begaan. “Bijvoorbeeld, door niet ’s nachts te vechten, alhoewel ze massaal veel nachtzichtapparatuur hebben en gewoon zijn die te gebruiken. Doordat de meeste operaties ’s nachts worden stopgezet, kunnen de Oekraïeners zich hergroeperen, herorganiseren, tegenaanvallen doen, de Russen in een hinderlaag leggen,... Maar de Russen leren ook. Ze zullen zich wel aanpassen en bijsturen op dat vlak.”

Terughoudendheid

Wat de ex-kolonel nog het meeste opviel de voorbije dagen, en hij beseft dat dat misschien vreemd klinkt, is de terughoudendheid van het Russische leger. “Als we kijken naar wat ze deden in Aleppo, Syrië, in 2016 en in Grozny (Tsjetsjenië, red.) in 1999: de massale inzet van bombardementen op de lokale bevolking.”

“Poetin heeft de Oekraïense bevolking tot op heden gespaard. Die terughoudendheid heeft te maken met de poging om het Oekraïense bevolking niet te zeer tegen het Russische harnas te jagen. Het broederschap is een cruciale factor. Oekraïeners hebben decennialang deel uitgemaakt van Sovjet-Unie.”

Housen zegt Russische militairen te hebben gesproken die hem zeiden dat ze een “zekere drempel moesten overschrijden”. “Ze zijn met schroom naar Oekraïne getrokken – dat zijn broeders.” Hij ziet twee opties voor het vervolg van deze oorlog: ofwel valt die schroom weg en escaleert het conflict, ofwel krijgen ze het moeilijk.