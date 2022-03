Bjorn Ruytinx laat zijn licht schijnen over prestaties van de Leuvenaars: “Voor top acht is OHL net niet goed genoeg”

Als onze schaduwcoach voor OH Leuven in de tribune zit, dan maken we van die gelegenheid graag gebruik voor een babbel. Over de hoogst aantrekkelijke partij tegen Anderlecht, maar ook over het hele seizoen van de Leuvenaars. Terwijl Bjorn Ruytinx met lof strooit naar Mandela Keita, Xavier Mercier en Sory Kaba, stelt hij ook vast dat zijn ex-club simpelweg niet goed genoeg is om play-offs te spelen.