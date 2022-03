Amerikaanse man doodt vier mensen, onder wie zijn drie kinderen, en pleegt zelfmoord in kerk

Een vader heeft maandag zijn drie minderjarige kinderen en een vierde persoon doodgeschoten in een kerk in de Californische hoofdstad Sacramento. Vervolgens heeft hij zelfmoord gepleegd, zo meldt de politie.

“Om 17.07 uur kregen we een telefoontje over een schietpartij in de kerk”, zei brigadier Rod Grassman van de politie van Sacramento tijdens een persconferentie. “We troffen in de kerk een volwassen man aan die het vuur opende en zijn drie kinderen doodde, allen jonger dan 15 jaar. Vervolgens doodde hij een vierde persoon.” De identiteit van die laatste, werd niet bekendgemaakt.

Na de schietpartij, richtte de schutter het wapen op zichzelf.

De diensten van de sheriff van Sacramento konden nog niet zeggen waarom de schutter en de slachtoffers in de kerk waren.