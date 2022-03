Oekraïne bereidt zich voor op nieuwe bombardementen: dit is er vannacht gebeurd

Het luchtalarm zou dinsdagochtend zijn afgegaan op verschillende plaatsen Oekraïne . Volgens The Kiev Independent gaan de sirenes af in de steden Rivne (ten westen van Kiev), Ternopil, Vinnytsia en in de oblast (provincie) Volyn. Verwacht wordt dat het opnieuw een dag zal worden met Russische bombardementen.

Meer dan 70 Oekraïense soldaten zijn gisteren gestorven toen Russische artillerie een militaire basis in Ochtyrka aanviel . Het stadje ligt tussen Charkov en hoofdstad Kiev. Dat meldt Soemy-gouverneur Dmytro Zjyvytsky op Telegram. De eerste berichten over de aanval sijpelden vannacht door, maar kon nog niet worden bevestigd.

Oekraïens president Volodimir Zelenski heeft Rusland in de nacht van maandag op dinsdag opgeroepen om ‘zijn tijd niet te verdoen ’ in Oekraïne. Russische bombardementen zullen Kiev er niet toe brengen om de voorwaarden van Moskou voor een bestand te aanvaarden, benadrukte hij.