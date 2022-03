“Woedende Poetin reageert zich af op directe omgeving”: welke uitweg ziet de Russische president nog?

De Russische president Vladimir Poetin raakt dag na dag steeds gefrustreerder over het verloop van de Russische inval in Oekraïne. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten bestaat de kans dat Poetin geen andere optie meer ziet dan nog harder inzetten op brutaal geweld. Dat meldt NBC News. “De oude Poetin was een berekende moordenaar. Maar deze nieuwe Poetin is nog gevaarlijker”, klinkt het.