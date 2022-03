Russisch leger valt Charkov aan: minstens 9 dodelijke slachtoffers, overheidsgebouw geraakt door raket

In Charkov, de op een na grootste stad van Oekraïne vonden drie explosies plaats. Naast de doden vielen er volgens de burgemeester 37 gewonden. Daarnaast zei hij dat 87 gebouwen beschadigd zijn door de Russische beschietingen. De raketten zouden zijn gevallen in woonwijken en op het gebouw van het stadsbestuur. Hoewel de informatie nog niet onafhankelijk kon worden geverifieerd, is op beelden die op sociale media en door persagentschap Reuters verspreid worden, te zien hoe een raket het administratief centrum van de stad raakt.

Maandag vielen er zeker elf burgerdoden door Russische beschietingen in Charkov.

