“Starlink geactiveerd. Meer terminals onderweg”: Elon Musk nationale held in Oekraïne na droog Twitterberichtje

Musk richtte een deel van zijn Starlink-netwerk van zo’n 2.000 satellieten op Oekraïne na een Twitter-smeekbede van de vicepremier van Oekraïne Fedorov. De Amerikaanse multimiljardair zette de verbinding open voor het Oekraïense internet, dat binnen enkele uren weer actief was. Gratis en voor niks. Zelfs zijn moeder is blij: “Prachtig. #ProudMom. Stop de oorlog in Oekraïne”.

Snelle reactie

Bij al het wapengekletter en propaganda is informatie van essentieel belang en de snelle actie van de multimiljardair werd dan ook zeer op prijs gesteld. “Ik heb een screenshot van je tweet gemaakt zodat mijn kleinkinderen ook zullen weten wat je voor Oekraïne hebt gedaan”, twittert Somoto.

Een ander bericht meldt aan Musk: “Dank. Nu heeft het Oekraïense volk toegang tot het snelste en meest robuuste satelliet internetsysteem dat ooit gemaakt is en kunnen de Russen onze internettoegang niet langer saboteren”. (Lees verder onder de tweet)

Niemand zal blijer geweest zijn met de actie van de Amerikaanse ondernemer dan Federov, die was verrast dat zijn opvallende oproep beloond werd: “Elon Musk, terwijl je probeert Mars te koloniseren, probeert Rusland Oekraïne te bezetten! Terwijl jouw raketten succesvol vanuit de ruimte landen, vallen Russische raketten op Oekraïense burgers. We vragen je om Oekraïne te voorzien van je Starlinks stations zodat we de Russen kunnen oproepen hun verstand te gebruiken”.

Binnen een paar uur volgde de droge reactie van Musk: “Starlink geactiveerd. Meer terminals onderweg.”

Het is niet voor het eerst dat Musk zijn satellieten voor een groter doel inzet. Bij de vulkaanuitbarsting op het afgelegen eiland Tonga hielp zijn netwerk ook de communicatie op peil te houden. Dat was ook een van de gedachten achter Starlink: breng onlineverbindingen naar gebieden die anders moeilijk toegankelijk zijn. De satellieten kunnen dan via een kleine satellietschotel worden ontvangen.

Wereldwijde dekking

Tot zijn bemoeienis met Oekraïne was de service alleen verkrijgbaar in de VS en Canada. Voor een wereldwijde dekking zijn zo’n 10.000 satellieten nodig, er zweven nu 2.000 van die Musk-satellieten rond de aarde. Het is een razendsnelle ontwikkeling, want ze worden nog maar een jaar of drie de ruimte ingeschoten. Uiteraard met raketten van de entrepreneur.

Niet iedereen is overigens even blij met de vercommercialisering van de ruimte. Het wordt er te vol en het gevaar van botsingen wordt steeds groter. Vanuit de Oekraïne hoeft Musk voorlopig echter geen klachten te verwachten. Of hij nog veel Tesla’s kan verkopen in Rusland is de vraag.

