Vader van Jairon (14), die wekenlang na zijn dood op bed bleef liggen, voor raadkamer: “Hij hoopte dat God nog iets voor hem kon doen”

Turnhout

“Hij is een gebroken man. Het verlies van zijn zoon krijgt hij moeilijk verwerkt”, zegt meester Peter Janssens over zijn cliënt Rennhly M. (43). De man en de andere volwassenen waarmee hij samenwoonde, wisten dat zijn zoon Jairon (14) begin januari al overleden was na een ziekte, maar ze lieten hem in zijn bed liggen. De mensen zijn zeer gelovige christenen. Ze behoren tot de Pinkstergemeenschap - een stroming van het christendom - en volgens de raadsman hebben ze zich in hun geloof gewenteld.