Overhaalt David Beckham Lionel Messi om naar de MLS te komen? “Altijd gezegd dat ik de beste spelers naar onze club wil halen”

Speelt Lionel Messi ooit voor een team uit de MLS? De geruchten steken al jaren de kop op, maar bij Inter Miami zijn er bloedserieus over: “Ja, we gaan pushen om hem naar hier te halen.”

De Argentijnse wereldster vertrok vorige zomer bij ‘zijn’ FC Barcelona en speelt dit seizoen voor PSG. Heel vlot loopt het daar voorlopig nog niet, met zeven doelpunten en elf assist in 23 optredens voor de Franse topclub. Intussen wordt er al druk gespeculeerd over de volgende club van Messi, die nog maar eens gelinkt wordt aan een overgang naar de Amerikaanse MLS.

“Ik heb altijd gezegd dat ik denk dat ik een ervaring van het leven in de Verenigde Staten wel leuk zou vinden”, zei de Argentijn er onlangs zelf over. “En om te kijken hoe die competitie er nu echt uitziet. Maar of het er ook van gaat komen, dat weet ik niet.”

© ISOPIX

Inter Miami wil alvast vol gaan voor de komst van de nu 34-jarige Lionel Messi. Volgens mede-eigenaar Jorge Mas kan de relatie van Messi met grote man David Beckham een cruciale rol spelen.

“Leo Messi is nog steeds een van de beste voetballers ter wereld”, stelt hij bij de Miami Herald. “Zijn vaardigheden zijn nog niet afgenomen. Mocht hij PSG verlaten, dan denk ik dat wij het fantastisch zouden vinden om Messi als speler te verwelkomen bij Inter Miami. Dan kan hij deel gaan uitmaken van onze gemeenschap, en hij heeft al een relatie met David Beckham. Of het ook zal gebeuren? Kijk, we gaan er alvast voor pushen. Ik ben een optimist, dus het is een mogelijkheid.”

© AP

Beckham zelf, die zijn team de voorbije twee seizoenen 10de en 11de zag worden in de Eastern Conference, bleef wat voorzichtiger.

“Ik heb altijd gezegd dat ik de beste spelers naar onze club wil halen”, aldus het Britse voetbalicoon. “Er hangen bepaalde verwachtingen aan het spelen in ons shirt, maar dat kan ook slecht uitdraaien. Toen ik met dit project startte, zeiden mensen meteen van die gaat komen en die en Ronaldo komt naar Miami, net als Messi. Op het einde van de dag moeten we gewoon winnen, of dat nu met sterren of jonge spelers is. Onze fans zouden blij zijn met zo’n sterren in de ploeg, maar nog blijer als er spelers door onze jeugdreeksen komen om de MLS Cup in de lucht te steken.”

© ISOPIX

© ISOPIX