Live. Zelenski spreekt Europees Parlement toe vanuit Kiev

In het Europees Parlement vindt vanaf 12.30 uur een buitengewone plenaire zitting plaats over de Russische invasie in Oekraïne. President Volodimir Zelenski zal het parlement toespreken via een videolink. U kunt de zitting hierboven live volgen.

De agenda voor deze namiddag ligt al vast, zo kondigde parlementsvoorzitter Roberta Metsola aan. Het gaat over een speciale zitting over de oorlog in Oekraïne. Er zijn daarover vandaag twee stemmingen. De eerste begint om 12.30 uur. De resultaten van die eerste stemming raken om 15 uur bekend. Een tweede stemronde wordt rond 15.30 uur gehouden. De resultaten daarvan worden om 17.15 uur bekendgemaakt. In de zaal krioelt het alvast van symboliek: verschillende parlementsleden hebben Oekraïense vlaggen mee of dragen een T-shirt waarop ze steun aan het land betuigen. Alle aankondigingen kunnen op veel applaus rekenen in een schijnbaar erg eensgezind parlement.

Parlementsvoorzitter Roberta Metsola bijt de spits af. Ze noemt het een bijzondere en belangrijke zitting. Ze veroordeelt namens het parlement de inval ‘op de strengst mogelijke manier’. Zo meteen spreekt ook de voorzitter van het Oekraïens parlement het halfrond toe. De Oekraïense ambassadeur is ook aanwezig.