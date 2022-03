Brafco vraagt ingrepen om stookoliefactuur te milderen

De maximumprijzen voor stookolie stegen eind vorige week naar het hoogste niveau ooit. Na een lichte daling dinsdag zullen de maximumprijzen woensdag weer dat recordniveau benaderen. Bij de huidige marktprijzen verwacht Brafco dat later deze week nieuwe records sneuvelen.

LEES OOK. Minister Van der Straeten wist niet te overtuigen: Europa loopt niet warm voor het plafonneren van de gasprijs (+)

Johan Mattart van Brafco heeft er daarom op aangedrongen bij het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) om, in navolging van haar recente voorstel om de gasprijs op Europees niveau te bevriezen, ook een regeling voor de stookolieprijzen op tafel te leggen. “Als het op Europees niveau niet zou kunnen, vragen we een soortgelijke regeling als in 2005. Toen werd een korting toegekend van 17,35 procent op de stookoliefactuur, het equivalent van de btw. Toen waren de prijzen ook hoog. Al zitten we nu aan bijna het dubbele van de 50 eurocent die een liter stookolie toen kostte.”

Brafco waarschuwt tegelijk consumenten dat het effectief de dag van levering is die telt om de prijs te bepalen. “Om onaangename verrassingen te vermijden is het best dus om de prijs op voorhand af te spreken met de leverancier”, zegt Mattart.