Wansmakelijke beelden uit La Liga: vervangen speler spreekt toeschouwer aan op racisme, het antwoord is… meer racisme

Toen Cadiz-speler Carlos Akapo werd vervangen, moest hij een rondje rond het veld doen om bij de bank te geraken. Onderweg maakte een toeschouwer van Granada een racistisch gebaar richting de man uit Equatoriaal-Guinea. “Hij noemde mij een aap”, aldus Akapo in een reactie.

Toen hij de man aansprak op zijn gedrag, beterde het niet. Integendeel, de toeschouwer maakte opnieuw hetzelfde gebaar. “Er zaten drie of vier klootzakken in de tribune”, was Akapo boos. “Gelukkig vertegenwoordigen zij niet de fans van Granada. Het zijn mensen die het niet verdienen om in een stadion te zitten. Ik hoop dat ze verbannen worden. Wel bedankt aan de supporters die probeerden om de man in kwestie te stoppen.”

De beelden: