De ‘smoothie­fabriek’ in Lviv, waar een twintigtal jonge mensen in ploegen de flessen klaarmaken.

Je mag het geen molotovcocktail noemen, want dat is Russisch. Talloze Oekraïeners knutselen zelf zogenaamde ‘smoothies’ voor de Russen in elkaar. Dat gebeurt in kleine ateliers, waar ze op zoek gaan naar de meest explosieve mengsels. “Je kunt ze zelfs tegen tanks inzetten.”