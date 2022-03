Russische buitenlandminister Lavrov: “Het Westen is de controle over zichzelf verloren”

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov beschuldigt het Westen ervan dat het door alle sancties en protest “de controle over zichzelf verloren is”. Dinsdag werd zijn videoboodschap bij de Conferentie over Ontwapening van de Verenigde Naties, die momenteel plaatsvindt in Genève, door verschillende diplomaten geboycot.

Op de conferentie opperde hij een inbreuk op zijn fundamentele vrijheden, nadat hij door de opgelegde sancties verboden werd om de verplaatsing naar Genève te maken. Lavrov zou namelijk naar de conferentie toevliegen, maar dat kon niet meer door het sluiten van het Europese luchtruim voor Russische vliegtuigen. Nog voordat de video gelanceerd werd, hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten uit protest tegen de Russische inval in Oekraïne.

In zijn boodschap beschuldigde Lavrov de Oekraïense autoriteiten opnieuw van neonazisme en genocide tegen de Russischtalige bevolking in Donbass. “De laatste tijd zijn de criminele daden van het regime sterk toegenomen”, zei hij, waarmee hij het offensief van zijn land rechtvaardigde. “Rusland kan niet onverschillig blijven voor de situatie van miljoenen inwoners van Donbass.”

Hij vermeldde bovendien dat de Russische taskforce bij de VN in Genève documenten en foto’s op haar website heeft geplaatst die “ernstige schendingen van de mensenrechten” door de Oekraïense regering aantonen. De afgelopen dagen hebben meer dan 100.000 mensen in de regio naar Rusland moeten vluchten, voegde hij eraan toe.

Sancties

De buitenlandminister hekelde verder de omvang van de sancties tegen meerdere componenten van de Russische samenleving. “Het Westen is duidelijk de controle over zichzelf verloren”, zei hij. Hij verwees daarbij ook naar het feit dat de Westerse landen hebben beslist om wapens naar Oekraïne te sturen in een ‘roes van russofobie’. “We hechten evenveel waarde aan een Russisch leven als aan dat van een Oekraïner, een Europeaan of Amerikaan”, klonk het.

Lavrov richtte zich bovendien naar de Verenigde Staten, die zich volgens hem schuldig maken aan schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht. De VS zouden met hun bondgenoten “streven naar een anti-Rusland”. De minister bevestigt echter dat Moskou nog steeds bereid is tot dialoog, zolang de omstandigheden dat toelaten, en op voorwaarde dat het overleg eerlijk verloopt.

Lavrov beschuldigt Oekraïne ervan nucleaire wapens te willen

Lavrov beschuldigde Oekraïne er ook van de internationale veiligheid te bedreigen. De regering in Kiev wil haar eigen nucleaire wapens, zei hij. “Nucleaire technologie uit het Sovjettijdperk en middelen om wapens die op die manier bewapend zijn neer te schieten bevinden zich nog steeds op het Oekraïense grondgebied”, aldus Lavrov. “We kunnen niet nalaten om te antwoorden op dit reële gevaar.”

Hij vroeg ook om Amerikaanse nucleaire wapens weg te halen van de grondgebieden van de NAVO-partners. Die liggen onder meer in ons land opgeslagen, in de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. “We blijven geloven dat een nucleaire oorlog niet gewonnen kan worden en nooit uitgevochten mag worden”, aldus Lavrov.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA zei vorige week nog dat er geen bewijzen zijn van een mogelijk nucleair wapenprogramma in Oekraïne. Er zijn geen aanwijzingen dat nucleair materiaal voor iets anders gebruikt wordt dan voor kernenergie, aldus een woordvoerder.