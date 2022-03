Oekraïense brouwerij maakt ‘smoothies voor Poetin’: “Molotovcocktails in plaats van bier”

De zesde dag van de Russische inval in Oekraïne is dinsdag aangebroken. Maar de Russische opmars stuit op hevig verzet van het Oekraïense leger én de Oost-Slavische bevolking van het land. President Volodymir Zelenski riep vorige week al op om molotovcocktails te maken en die oproep kreeg massaal gehoor. Niet alleen gewone mensen vullen lege flessen met een brandbaar mengsel, ook bedrijven helpen mee. In Lviv is de Pravda Beer Brewery gestopt met het brouwen van bier om de dodelijkere cocktails te produceren. “We sturen ze naar de barricades van Lviv”, klinkt het. “Molotovs in plaats van bier. Waarom? Omdat het kan én moet.”