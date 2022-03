Voortvluchtige Belg opgepakt in Belgrado

In Belgrado is een 60-jarige Belg gearresteerd na een internationaal arrestatiebevel. Hij zou een gevangenisstraf moeten uitzitten voor smokkel van verdovende middelen. Dat schrijft de nieuwswebsite Kurir.

In de Servische hoofdstad Belgrado is de 60-jarige Belg J.P. gearresteerd door de lokale politie. Er bestaat een internationaal aanhoudingsbevel tegen de man. Dat werd uitgevaardigd door Interpol in opdracht van het Antwerps Hof van Beroep. De man zou een gevangenisstraf moeten uitzitten voor illegale smokkel van verdovende middelen en psychoactieve stoffen.

J. P. werd overgedragen aan de rechter in afwachting van het proces van het Hoger Gerechtshof in Belgrado. (sgg)