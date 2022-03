Ambulancier Kevin (38) overleden bij ongeval op E17: “Hij deed alles voor zijn vrouw en kinderen”

“Zijn vrouw had nog gevraagd om niet te gaan”, legt zus Daphne emotioneel uit. “Als ambulancier werkte hij iedere dag keihard om zijn gezin een goede toekomst te geven. Hij was enorm moe van al dat werken, maar bleef toch doorgaan voor zijn vrouw, kindjes en zijn collega’s. Dat was Kevin.”

De 38-jarige Kevin Verplancken was zondag op terugweg van Antwerpen. Daar had hij een collega net materiaal geleverd. Anders kon die maandag niet werken. In Lokeren sloeg het noodlot toe. Met hoge snelheid reed Kevin tegen een verkeersbord. Alle hulp kwam te laat. Kevin was op slag dood.

Zes kinderen

Toen zus Daphne het nieuws hoorde, stortte haar wereld in. Zij en haar broer waren twee handen op één buik. “Mijn man kreeg plots een telefoontje van onze andere broer. Ik wist onmiddellijk dat er iets niet klopte, want dat was niet van zijn gewoonte. Ik moest gaan zitten, want hij had slecht nieuws.”

Het nieuws kwam hard aan bij de familie en vrienden van de 38-jarige ambulancier. “Kevin was na enkele moeilijke jaren uit een diep dal aan het klimmen. We waren zo fier op hem. Hij deed alles voor zijn zes kindjes: zijn drie kinderen en de drie pluskinderen van zijn vrouw.”

De Lochristinaar werkte als ambulancier in Zelzate. “Zijn droomjob”, zegt Daphne. “Kevin was zo trots op zijn werk. Mensen iedere dag helpen, gaf hem zoveel voldoening. Telkens hij bij ons in de straat kwam, zette hij zijn sirenes aan. Mijn dochtertje, zijn metekindje, werd dan euforisch.”

Eerbetoon met ambulances

De familie blijft met een grote leegte achter. “Ik kan en wil het niet geloven. Soms hoop ik dat hij hier plots aanbelt na een lange werkdag en vraagt hoe het gaat. Mijn dochtertje is er ook gebroken van. Ze doet over twee maanden haar communie. Zonder haar peter zal dat enorm pijnlijk worden.”

Vrijdag neemt de familie afscheid van Kevin in het crematorium van Lochristi. “We gaan er een mooi afscheid van maken. Heel wat ambulances zullen Kevin begeleiden naar zijn laatste rustplaats in Ledeberg. De ambulance was zijn leven, dus hij zou het zo gewild hebben.”